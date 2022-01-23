Trabzonspor'da Enis Destan bekleniyor

Altınordu, İstanbulspor karşılaşmasında Enis Destan'ı oynatmak istedi ve Trabzonspor tarafı da bu talebe olumlu cevap verdi. 4.5 yıllığına anlaşmaya varılan ve Altınordu ile son maçına çıkan Enis için kulübü veda töreni düzenleyecek.

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Trabzonspor'da Enis Destan bekleniyor
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23 Ocak 2022 13:27
Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için kulübüyle 600 bin Euro'ya anlaşan ve sonraki satıştan yüzde 27.5'lik pay için el sıkışan Trabzonspor, genç oyuncuyu Galatasaray maçının kadrosuna yetiştirmeyi planlıyordu. Ancak 1.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi, dünkü İstanbulspor karşılaşmasında Enis'i oynatmak istedi ve Trabzonspor tarafı da bu talebe olumlu cevap verdi.

4.5 yıllığına anlaşmaya varılan ve Altınordu ile son maçına çıkan Enis için kulübü veda töreni düzenleyecek. Sonrasında 19 yaşındaki futbolcunun Trabzon'a geleceği ve 2 haftalık arada takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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