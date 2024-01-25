Trabzonspor'da Enis Bardhi ayrılıyor

Trabzonspor'da Makedon futbolcu Enis Bardhi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Enis Bardhi ayrılıyor
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25 Ocak 2024 13:23
3 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Trabzonspor'da bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen Enis Bardhi, yol ayrımında. Kuzey Makedonyalı 10 numaraya Suudi Arabistan'dan teklif var.

Bardhi'nin kiralık olarak bir Dubai kulübüne gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Bardhi'nin de ayrılması halinde Fırtına'da gözler 10 numara transferine çevrilecek.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Enis Bardhi, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kuzey Makedonyalı futbolcu 4 kez de asist yaptı.

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