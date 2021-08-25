Trabzonspor'da Efecan Karaca operasyonu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'yı katan Trabzonspor'da yerli mesaisi devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde aldığı son isim Alanyaspor forması giyen deneyimli kanat Efecan Karaca oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Efecan Karaca operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 13:47
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Daha önce Marek Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita, Siopis, Gervinho ve Cornelius gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Fırtına'da hedef bu kez de Efecan Karaca...

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına, şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.