Trabzonspor'da Edin Visca görücüye çıkıyor

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Edin Visca ilk kez Akyazı'da sahaya çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Edin Visca görücüye çıkıyor
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19 Ocak 2022 11:02
Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Edin Visca ilk kez Akyazı'da sahaya çıkacak. Bordo- Mavili formayı ilk kez Sivas'ta giyen yıldız oyuncu bu kez iç sahada taraftarla buluşacak.

Ligde 4 gol 9 asistle oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu yeni takımındaki ilk gol sevincini de taraftarı önünde yaşamak için mücadele edecek.

Başakşehir forması giydiği dönemde 3-1 kazandıkları Giresunspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu Ye Yeşil-Beyazlılar önünde yine başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Üst düzey resmi maçlarda 99 golü olan Visca bugün dalya yapmak için de mücadele edecek.



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