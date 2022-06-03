Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da bir taraftan da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili takımda Arap Yarımadası'ndan teklifler alan Djaniny Semedo için yönetim düğmeye bastı. Futbolcu ile teknik direktör Abdullah Avcı da bir görüşme yapacak.



DJANINY AL HILAL VE SHARJAH'IN LİSTESİNDE



Fanatik'te yer alan habere göre; şampiyonluğun ardından Al Hilal'in yanı sıra Sharjah'ın 31 yaşındaki hücumcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Hatırlanacağı üzere daha önce teknik direktör Abdullah Avcı, "Planlarımda önemli yerin var. 6 ay pratik yaptık. Yeni bir isimle, 6 ay daha kaybedemem" diyerek oyuncusunu ikna etmişti.



UZATMAZSA SATILACAK



Trabzonspor, 1 yıl kontratı kalan Djaniny ile yola devam etmek amacında. Abdullah Avcı, yıldız ismin mutlaka takımda kalmasını isterken, yeni sözleşme teklif edildi. Tecrübeli hoca, yıldız oyuncuyu ikna etmek adına yine bizzat devrede. Yeni kontrat için Djaniny cephesinin cevabı bekleniyor. Eğer mukavele yenilenmezse, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için başarılı futbolcuya gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.



6 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ



Sharjah Kulübü geçtiğimiz dönemde Djaniny için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. 31 yaşındaki yıldızın menacerinin, yine benzer seviyede rakamlar getirebileceği öğrenilirken, olası bir satış durumunda Trabzonspor 'un 8 milyon Euro'nun altında bir teklife onay vermesi beklenmiyor. 2020'de Al Ahli ile sözleşmesini feshedip, bonservisi elinde bir şekilde Trabzonspor'a gelen Djaniny, 2 sezonda çıktığı 67 resmi maçta 20 gol atarken, 9 asist yaptı.





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