Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak

Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak
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04 Ekim 2022 15:48
Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan genel kurul toplantısının 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde düzenleneceği belirtildi.

Toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

 

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