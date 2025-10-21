21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Trabzonspor'da dikkat çeken rakamlar!

İstatistiklerle fark yaratan Trabzonspor, hücum verilerinde zirvede yer aldı.

calendar 21 Ekim 2025 11:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da dikkat çeken rakamlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de sezona son yılların en iyi başlangıcını yaparak, hem hücum hem de istatistik verilerinde fark yaratan Trabzonspor, 9'uncu hafta itibarıyla birçok alanda da zirveye çıktı. Kafa golü ve direkten dönen şut kategorilerinde ligin en üretken takımları arasında yer alan bordo mavililer, pas isabeti ve fiziksel mücadelede de üst sıralarda bulunuyor.

Süper Lig'de 9'uncu hafta sonu itibariyle 20 puanla 2'nci sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde birçok istatistikte zirveye çıktı. Bordo mavili ekip; isabetli orta, başarılı top sürme, kafa golü ve direkten dönen şut kategorilerinde ligin en üretken takımları arasında yer aldı.

İSABETLİ ORTADA AÇIK ARA LİDER

Verilere göre Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında yüzde 38'lik isabetli orta oranıyla zirvede yer aldı. Bordo-mavilileri yüzde 31,7 ile Galatasaray, yüzde 29,3 ile Konyaspor takip etti. Özellikle Pina, Zubkov, Mustafa Eskihellaç ve Olaigbe gibi kanat ve bek oyuncularının ceza sahasına yaptığı etkili ortalar, bu istatistikte belirleyici rol oynadı.

TOP SÜRMELERDE DE FIRTINA ESİYOR

Trabzonspor, maç başına 10,8 başarılı dripling ortalamasıyla Süper Lig'de bu alanda da 1'inci sırada yer aldı. Bordo-mavilileri 8,4 ortalamayla ikas Eyüpspor, 8 ortalamayla RAMS Başakşehir takip etti. Takımın bu performansında, orta sahada topu alıp dikine ilerleyen Oulai'nin bireysel yeteneği ve fiziksel gücü önemli bir paya sahip.

KAFADA RAKİP TANIMIYOR

Trabzonspor, bu sezon şu ana kadar 15 golün 6'sını kafa vuruşuyla bulup, ligde bu alanda da zirveye yerleşti. Bordo-mavililerin 6 kafa golünün 3'ünü Onuachu atarken, diğer golleri Augusto, Savic ve Sikan kaydetti. Ceza sahası ortalarındaki etkinlik ve Onuachu'nun hava hakimiyeti bu başarının temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

CEZA SAHASI İÇİNDE ETKİLİ

Trabzonspor'un bu sezon attığı 15 golün 13'ü ceza sahası içinden, 2'si ceza sahası dışından geldi. Bu veri, bordo-mavililerin rakip ceza sahasında sık bulunarak tehlike yaratma becerisini ortaya koydu.

DİREKTEN EN FAZLA DÖNEN TAKIM

Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında 7 topunun direkten döndüğü istatistiğiyle bu alanda da zirvede. Bu alanda direkten dönen 6'şar topuyla Galatasaray ve Samsunspor ikinci sırayı paylaştı. Trabzonspor bu sezon yakaladığı hücum temposuna rağmen, direklerden dönen toplarla şanssız anlar da yaşadı. Süper Lig'in ilk 9 haftasında toplam 7 kez topu direğe takılan bordo-mavililer, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Trabzonspor, süper ligde oynadığı Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor (3), Çaykur Rizespor, karşılaşmalarda direğe takılmıştı. Bordo mavililerin en fazla direğe takıldığı karşılaşma ise 7'nci haftada Kayserispor'la oynanan maç oldu. Bu mücadelede Folcarelli'nin sert şutu üst direkten, Onuachu'nun kafa vuruşu üst direkten, Sikan'ın vuruşu da üst direkten dönmüştü.

Öte yandan bahse konu istatistikler, Trabzonspor'un Süper Lig'de hem hücum hem de fiziksel verilerde öne çıktığını gösterdi. Bordo-mavililer hem saha içi organizasyonda hem de fiziksel mücadelede ortaya koyduğu istatistiklerle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
