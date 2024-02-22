Trabzonspor'da büyük ödeme: 800 milyon TL

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon Euro ile beşinci sırada yer alan ve UEFA tarafından 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor Kulübü'nde yönetim, yüklü bir borç ödemesi gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberinde; yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.
Habere göre; Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.
Sabah'ın haberinde; yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.
Habere göre; Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.
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