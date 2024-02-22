Trabzonspor'da büyük ödeme: 800 milyon TL

Trabzonspor'da yönetim, yakın dönemde 800 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da büyük ödeme: 800 milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 13:17
Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon Euro ile beşinci sırada yer alan ve UEFA tarafından 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor Kulübü'nde yönetim, yüklü bir borç ödemesi gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberinde; yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.

Habere göre; Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery