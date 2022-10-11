UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa temsilcisi Monaco arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.
MONACO İÇİN HAZIRLIK
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.
AVCI VE BOZOK KAMERA KARŞISINDA
Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Bozok, saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
RAKİBİN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fransa'da maçın hazırlıklarını tamamlayacak Monaco'da ise teknik direktör Philippe Clement ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak.
MONACO İÇİN HAZIRLIK
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.
AVCI VE BOZOK KAMERA KARŞISINDA
Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Bozok, saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
RAKİBİN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fransa'da maçın hazırlıklarını tamamlayacak Monaco'da ise teknik direktör Philippe Clement ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak.
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