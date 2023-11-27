Yeniden Trabzonspor'un başına geçmesiyle bordo-mavilileri ayağa kaldıran Teknik Direktör Abdullah Avcı, Sivas deplasmanı öncesinde öğrencilerine bir dizi uyarılarda bulundu.
Avcı ile birlikte 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor'un zirvede yer alabilmesi için bugün üç puanın zorunlu olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda özellikle koşu mesafesinin rakibe göre daha fazla olması gerektiğine dikkat çekti. Sivas'ta maç saatinde havanın eksi 4 derece olması tahmin edilirken, sürekli hareketli olmanın soğuk faktörünü de safdışı edeceğine dikkat çekildi.
Karadeniz ekibi, bugün Sivas ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen çalışma 2 saate yakın sürdü.
Deneyimli teknik adam burada Sivas maçının taktiğini uygulattı. 15.00'te özel uçakla Sivas'a giden kafilede, A Milli Takımı'nda sakatlanan Uğurcan Çakır yer almadı. Avcı, Fountas, Kourbelis, Arif Boşluk ve Umut Bozok'u da kadroya dahil etmedi.
Avcı ile birlikte 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor'un zirvede yer alabilmesi için bugün üç puanın zorunlu olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda özellikle koşu mesafesinin rakibe göre daha fazla olması gerektiğine dikkat çekti. Sivas'ta maç saatinde havanın eksi 4 derece olması tahmin edilirken, sürekli hareketli olmanın soğuk faktörünü de safdışı edeceğine dikkat çekildi.
Karadeniz ekibi, bugün Sivas ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen çalışma 2 saate yakın sürdü.
Deneyimli teknik adam burada Sivas maçının taktiğini uygulattı. 15.00'te özel uçakla Sivas'a giden kafilede, A Milli Takımı'nda sakatlanan Uğurcan Çakır yer almadı. Avcı, Fountas, Kourbelis, Arif Boşluk ve Umut Bozok'u da kadroya dahil etmedi.