Trabzonspor'da 10 milyon euro'luk karar!

Trabzonspor, Arap Yarımadası'ndan talipleri olan Uğurcan Çakır için kapıyı 10 milyon euro'dan açacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 10 milyon euro'luk karar!
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11 Nisan 2024 11:06
Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek planlarına şimdiden başladı. Avcı yeni sezonda kadroda görmek istediği ve istemediği isimleri tek tek yönetime bildirdi.

Bu doğrultuda bir planlama yapan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da rapora göre devam ediyor. Karadeniz temsilcisinde öncelik stoper, orta saha ve forvet transferi... Ancak gelişmelere göre Trabzonspor'da kaleci transferi de gündeme gelebilir.

ROTA AVRUPA OLMAYABİLİR

Son dönemde gösterdiği performansla eleştirilen kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsiz. Daha önce pek çok kez Avrupa kulüplerinin gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, bu yaz takımdan ayrılabilir. Fakat rotası Avrupa olmayabilir.

BEKLENTİ EN AZ 10 MİLYON EURO

İddiaya göre; Arap Yarımadası'ndan iki kulüp Trabzonspor'un kaptanıyla ilgileniyor. Kısa süre önce menajer değişikliğine giden Uğurcan, Merih Demiral'ın temsilcisiyle anlaşmıştı. Bilindiği üzere Merih de kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de devam ediyor. Arabistan'dan olası bir teklif gelmesi halinde ise Trabzonspor'un kapıyı en az 10 milyon euro'dan açması bekleniyor.

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