Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'de 10. haftanın açılış maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi. Öte yandanBu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.Abdullah Avcı ve öğrencileri, Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyet hasretini de noktaladı.Ankaragücü öncesinde en son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktıTeknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti.Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.88. dakikada Pinto'nun yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.90+3. dakikada Emre Güral'ın ceza yayının dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır, topu soluna uzanarak kurtardı.EryamanMustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin GözütokFriedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca (Dk. 74 Şahverdi Çetin), Orkan Çınar (Dk. 74 Adzic), Alper Potuk (Dk. 69 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 69 Paintsil), Borven (Dk. 59 Bolingi)Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Flavio), Baker, Ekuban (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Afobe (Dk. 73 Djaniny)Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk.90+3 Djaniny) (Trabzonspor)