Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç, beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Emre Malok oturacak.
Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor XI: Taha Tepe | Eren, Taha, Hüseyin, Larsen | Bakasetas, Siopis,Hamsik | Trezeguet, Visca, Umut
Corendon Alanyaspor XI: Yusuf Karagöz | Çağan, Furkan, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Oğuz, Umut, Candeias | Erencan
BJELICA YÖNETİMİNDE BİR İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.
Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.
HAMSIK'E VEDA
Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.
Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, son iki haftadaysa VavaCars Fatih Karagümrük ve Bitexen Giresunspor ağlarına toplam 8 gol göndererek, bundan önceki 7 lig maçında attığı toplam gol sayısını ulaştı.
ALANYASPOR'DA SON DURUM
41 puanla 11. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, Erdoğan yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alırken, kalesinde gördüğü 10 gole karşılık rakip ağlara 8 gol gönderdi.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
İki ekibin aralarında oynadığı karşılaşmalardaysa Corendon Alanyaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-0'lık farklı skorla kazanan turuncu-yeşilliler, Trabzonspor ile ligde karşılaştığı 10 maçtan 6 galibiyet çıkarırken 4 maç berabere, 4 maç ise trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç, beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Emre Malok oturacak.
Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor XI: Taha Tepe | Eren, Taha, Hüseyin, Larsen | Bakasetas, Siopis,Hamsik | Trezeguet, Visca, Umut
Corendon Alanyaspor XI: Yusuf Karagöz | Çağan, Furkan, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Oğuz, Umut, Candeias | Erencan
BJELICA YÖNETİMİNDE BİR İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.
Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.
HAMSIK'E VEDA
Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.
Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, son iki haftadaysa VavaCars Fatih Karagümrük ve Bitexen Giresunspor ağlarına toplam 8 gol göndererek, bundan önceki 7 lig maçında attığı toplam gol sayısını ulaştı.
ALANYASPOR'DA SON DURUM
41 puanla 11. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, Erdoğan yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alırken, kalesinde gördüğü 10 gole karşılık rakip ağlara 8 gol gönderdi.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
İki ekibin aralarında oynadığı karşılaşmalardaysa Corendon Alanyaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-0'lık farklı skorla kazanan turuncu-yeşilliler, Trabzonspor ile ligde karşılaştığı 10 maçtan 6 galibiyet çıkarırken 4 maç berabere, 4 maç ise trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
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