AKHİSAR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

ÜNAL KARAMAN AKHİSAR'A GELMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



'in 8. haftasında, deplasmandaile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Jose Sosa, 43. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 67. dakikada Filip Novak ile geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 77. dakikada Seleznyov penaltıdan kaydetti.Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bordo-mavili formayla ilk golünü frikikten kaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 13 yaparken, 5. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek, Akhisarspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.16. dakikada Güray'ın pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Manu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.35. dakikada Trabzonspor, Sosa ile öne geçti. Ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu, meşin yuvarlağı barajın üstünden kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 0-1.42. dakikada Karadeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Caner Osmanpaşa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı verdiği pozisyonda, atışı kullanan Burak Yılmaz, kalecinin sağında topu ağlarla gönderdi: 0-2.47 dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.Spor Toto AkhisarHalil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat SancaktarFatih Öztürk, Lopes, Mustafa Yumlu (Dk. 31 Dany), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (Dk. 74 Onur Ayık), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Manu (Dk. 46 Seleznov)Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Hasan Batuhan), Amiri (Dk. 66 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 72 Yusuf Yazıcı), Burak YılmazDk. 35 Sosa, Dk. 43 Burak Yılmaz (penaltıdan), Dk. 67 Novak (Trabzonspor), Dk. 77 Seleznov (penaltıdan) (Akhisarspor)Dk 39 Toure, Dk. 77 Burak Yılmaz, Dk. 80 Pereira (Trabzonspor), Dk. 66 Dany (Akhisarspor)