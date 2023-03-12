Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.
Sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu maçı kazandıkları takdirde Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükselme ihtimalleri bulunuyor.
11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Enis Bardhi, Yusuf, Gomez.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre, Belhanda.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.
Adana Demirspor'da ise Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
Trabzonspor Orhan Ak yönetiminde sahada
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.
Trabzonspor iç sahada üstün
Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmardaki üstünlüğü dikkat çekiyor.
Oynanan 16 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların 12'sini kazanırken 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Biletlere ilgi az
Trabzonspor'un Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi olmadığı gözlendi.
Şenol Güneş Kompleksi'nde 20 bin civarı kombine bilet haricinde 3 bine yakın bilet satıldığı ifade edilirken mücadelede ortalama 15 bin seyircinin olması tahmin ediliyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.
Sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu maçı kazandıkları takdirde Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükselme ihtimalleri bulunuyor.
11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Enis Bardhi, Yusuf, Gomez.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre, Belhanda.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.
Adana Demirspor'da ise Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
Trabzonspor Orhan Ak yönetiminde sahada
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.
Trabzonspor iç sahada üstün
Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmardaki üstünlüğü dikkat çekiyor.
Oynanan 16 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların 12'sini kazanırken 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Biletlere ilgi az
Trabzonspor'un Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi olmadığı gözlendi.
Şenol Güneş Kompleksi'nde 20 bin civarı kombine bilet haricinde 3 bine yakın bilet satıldığı ifade edilirken mücadelede ortalama 15 bin seyircinin olması tahmin ediliyor.
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