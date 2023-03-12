Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.Sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu maçı kazandıkları takdirde Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükselme ihtimalleri bulunuyor.Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Enis Bardhi, Yusuf, Gomez.Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre, Belhanda.Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.Adana Demirspor'da ise Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmardaki üstünlüğü dikkat çekiyor.Oynanan 16 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların 12'sini kazanırken 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.Trabzonspor'un Adana Demirspor'a konuk olacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi olmadığı gözlendi.Şenol Güneş Kompleksi'nde 20 bin civarı kombine bilet haricinde 3 bine yakın bilet satıldığı ifade edilirken mücadelede ortalama 15 bin seyircinin olması tahmin ediliyor.