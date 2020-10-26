Trabzonspor, Abdullah Avcı için toplanıyor

Trabzonspor'da, Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetten sonra teknik direktör konusu yine gündeme geldi, Eddie Newton bütün kredisini tüketti. Geçen sezon verilen şampiyonluk mücadelesinin ardından yeni dönemde alınan kötü sonuçlar hem camiayı hem de taraftarı hayalkırıklığına uğrattı.



Kötü gidişata rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun uzun süredir arkasında durduğu İngiliz teknik direktörün gönderilmesi yönünde görüş bildiren yönetim kurulu üyelerinin, 6. haftada 5 puanda kalınması ve zirve yarışından biraz daha uzaklaşılmasının ardından bu konudaki tavırlarında ısrar edeceği ve artık geri dönüşün olmadığı öğrenildi.



SON KARAR AÇIKLANACAK



Başkan Ağaoğlu'nun bugün Trabzon'a gelerek önce ekibiyle bir görüşme yapacağı, sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile ilgili son kararını açıklayacağı bildirildi. Bir süredir adı bordo-mavili ekip ile anılan Abdullah Avcı'nın ise sözleşme süresi konusundaki ısrarının sürdüğü ve mukavelenin en az 2.5 yıl olmasını istediği kaydedildi.



Yönetim, Newton ile ilgili son kararını vermesinin ardından Avcı ile tekrar pazarlık masasına oturacak. Bordo-mavili idareciler ilk olarak sözleşme süresini daha aşağıya çekmek için uğraş verecek.



