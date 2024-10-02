Trabzonspor'a Suudi ortak geliyor!

Trabzonspor, Körfez sermayesiyle yakın temas halinde...
Başkan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı 'yurt dışı yatırımcı' sözlerinin detayı ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
SUUDİLER HİSSE İSTİYOR
Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı iddia edildi.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı 'yurt dışı yatırımcı' sözlerinin detayı ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
SUUDİLER HİSSE İSTİYOR
Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı iddia edildi.