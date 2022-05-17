Trabzonspor'a Serkan Asan'dan kötü haber!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Serkan Asan'ın ameliyat edileceğini duyuruldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Serkan Asan'dan kötü haber!
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17 Mayıs 2022 15:41
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği bildirildi.

Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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