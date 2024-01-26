Trabzonspor'a Japon sağ bek! Belçika'da bulundu

Orta saha ve sağ bek için bastıran Trabzonspor merkez için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sağ bekte ise gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo mavili takım, Belçika ekibinden Japon futbolcuyu istiyor!

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Trabzonspor'a Japon sağ bek! Belçika'da bulundu
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26 Ocak 2024 12:23
Bakasetas'ın ayrılığı, Abdülkadir Ömür'ün de kadro dışı kalması sonrası orta sahada ciddi bir boşluk oluştu. Hem teknik ekip hem de yönetim bu bölgeye nokta atışı bir transfer yapılması konusunda fikir birliğine vararken, öncelikli rota İngiltere...

Ada'da temaslar var

Burada bazı isimlerle ilgili temaslarda bulunan Fırtına, ekonomik kriterleri ön planda tutuyor. Abdullah Avcı, geldiği gibi direkt olarak takıma katkı sağlayacak ve fark yaratacak bir isim istiyor.

Sağ beke Hashioka

Larsen'in vedası sonrası sağ bekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Mehmet Can Aydın teknik ekibin gözüne bir türlü giremedi.

Bu bölgeye takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, öncelikli hedef; Daiki Hashioka... Belçika'da St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki Japon futbolcuyu izleme komitesi uzun zamandır takip ediyor.

18 maçta, 2 gol, 2 asist

Hem genç hem de yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Hashioka aynı zamanda yatırım olarak görülüyor. Bordo-Mavili yönetim oyuncu için girişimlerini hızlandırırken, kısa zamanda bu transferin bitirilmesi hedefleniyor. 7 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen 1.84 boyundaki Hashioka, Belçika Ligi'nde bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Sonne zora girdi...

Gündemdeki isimlerden Oliver Sonne konusunda ise Kopenhag'ın devreye girmesi işleri zorlaştırdı. Oyuncunun kulübü Silkeborg da bonservis noktasında yüksekten uçuyor. Hashioka ile ilgilenen bir diğer kulübün Belçika'nın köklü ekiplerinden Brugge olduğu öğrenilirken, önümüzdeki hafta bu transferin netleşmesi bekleniyor.

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