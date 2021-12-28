Trabzonspor'a İzlandalı stoper!

Trabzonspor, İzlandalı stoper Sverrir Ingi Ingason için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a İzlandalı stoper!
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28 Aralık 2021 17:00
Edgar le ve Victor Hugo'nun sakatlıkları sonrası stopere de takviye yapmak isteyen Trabzonspor, resmi adımı attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer PAOK'ta forma giyen İzlandalı stoper Sverrir Ingi Ingason için resmi teklif yaptı.

Bu sezon Yunan ekibi ile 3 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu bir gol attı.

Ingason'un PAOK ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.




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