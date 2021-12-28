Trabzonspor'a İzlandalı stoper!

Edgar le ve Victor Hugo'nun sakatlıkları sonrası stopere de takviye yapmak isteyen Trabzonspor, resmi adımı attı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer PAOK'ta forma giyen İzlandalı stoper Sverrir Ingi Ingason için resmi teklif yaptı.
Bu sezon Yunan ekibi ile 3 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu bir gol attı.
Ingason'un PAOK ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer PAOK'ta forma giyen İzlandalı stoper Sverrir Ingi Ingason için resmi teklif yaptı.
Bu sezon Yunan ekibi ile 3 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu bir gol attı.
Ingason'un PAOK ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.