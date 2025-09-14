Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten olay paylaşım!

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un gördüğü kırmızı kartın ardından, "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" paylaşımına imza attı.
Ahmet Metin Genç'in bu paylaşımı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.
FENERBAHÇE'DEN CEVAP
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü: "Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken, abuk subuk bir paylaşım yapmış, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şike ile suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır! Bunların hepsi, sadece siyasi bir yer edinmek için, kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe olarak bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Kendi partisine zararıdır bu! Biraz daha aklı selim, spordaki dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Böyle açıklamalarla Türk sporuna zarar veriyorlar."
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu: "Haddini defalarca aşan, FETÖ kumpasını savunmaktan çekinmeyen, kulübümüz ve şike kelimelerini yan yana getirerek siyaset yapmaya devam eden Trabzon Belediye başkanı hakkında 6222 SK gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyusunda bulunulacağını kamuoyuna duyuruyoruz."
Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un gördüğü kırmızı kartın ardından, "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" paylaşımına imza attı.
Ahmet Metin Genç'in bu paylaşımı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.
FENERBAHÇE'DEN CEVAP
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü: "Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken, abuk subuk bir paylaşım yapmış, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şike ile suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır! Bunların hepsi, sadece siyasi bir yer edinmek için, kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe olarak bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Kendi partisine zararıdır bu! Biraz daha aklı selim, spordaki dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Böyle açıklamalarla Türk sporuna zarar veriyorlar."
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu: "Haddini defalarca aşan, FETÖ kumpasını savunmaktan çekinmeyen, kulübümüz ve şike kelimelerini yan yana getirerek siyaset yapmaya devam eden Trabzon Belediye başkanı hakkında 6222 SK gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyusunda bulunulacağını kamuoyuna duyuruyoruz."
Kaptanımızın dediği gibi…
Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim… pic.twitter.com/2e4ECc8zk2
— Ahmet Metin Genç (@ahmetmgenc) September 14, 2025