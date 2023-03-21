Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, kalfındaki sakatlığın iyileşme sürecinde gerileme yaşadığını ve yakın zamanda parkelere dönme konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Towns'ın Kasım ayı sonlarında yaşadığı kalf gerginliği sakatlığından kurtulmak için dört ila altı haftayı kaçıracağı varsayılmış olsa da, bu süreç beklenenden daha uzun sürdü.



Towns, The Athletic'ten Jon Krawcyznski'ye yaptığı açıklamada sonradan yapılan testlerde kalfında çok sayıda yırtıkla beraber, gerginliğin 3. derecede olduğunun ortaya çıktığını belirtti:



"İlk günden beri uzun bir süreç olacağını biliyordum, 3. derece çıktı, yani kalfımın çoğu yırtılmıştı. Yüzde 95 kopmuş gibi bir şey. Kolay bir yol olmayacağını biliyordum. Tedavi sürecini bekleyecektim ve olması gerektiği gibi ilerlemesini umacaktım."



İyileşme sürecinin 12 haftada tamamlanmış olması beklense de, Towns, Ocak ayı sonlarında rehabilitasyon sürecinde "büyük bir gerileme" yaşadığını kaydetti:



"Belliydi. Bir gün yürüme botu giyiyordum, bir gün giymiyordum, sonra yine giymek zorunda kalmıştım. Bu, süreçte gerileme anlamına geliyordu. Sanırım bunun hakkında konuşmanın yeri ve zamanı olacak, ama şimdi değil."



Sezonun bitmesine üç hafta kala Towns, kadroya tekrar dönebileceği konusunda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bir gün döneceğimi hissediyorum. Bir süredir tünelin ucu hiç görünmüyordu, fakat şu anda biraz ışık olduğunu bilmek güzel."



Takımın en önemli parçası olarak, Towns'ın yokluğu Timberwolves'un sıkıntılarının baş aktörü olmuştu. Ekip şu anad Batı Konferansı playoff çekişmesinde 36-37'lik derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor.





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