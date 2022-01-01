Tottenham, Watford'u uzatmalarda yıktı!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Watford'u Davinson Sanchez'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Watford'u uzatmalarda yıktı!
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01 Ocak 2022 20:01
İngiltere Premier Lig'de Watford ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Ligin 21. haftasında oynanan mücadeledeyi Tottenham, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

Watford'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham, puanını 33'e yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Watford, Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak. Tottenham ise kendi sahasında derbide Arsenal ile karşılaşacak.

85'TE OYUN DURDU

Öte yandan karşılaşmanın 85. dakikasında oyun durdu. Bu dakikada tribünde rahatsızlık yaşayan bir taraftar nedeniyle 5 dakikalık duraksamanın ardından oyun yeniden başladı.


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