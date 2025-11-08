08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-035'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-05'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-0DA
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-173'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-177'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-177'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-076'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
0-01'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Tottenham - Manchester United maçında inanılmaz son!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Tottenham ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

calendar 08 Kasım 2025 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 17:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham - Manchester United maçında inanılmaz son!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Mbeumo, son 4 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Tottenham, 84. dakikada Mathys Tel ile 1-1'lik eşitliği buldu. Ev sahibi Tottenham, 90+1. dakikada Richarlison'un attığı golle Manchester United karşısında geri döndü ve 2-1 öne geçti.


Pes etmeyen Manchester United, 90+6. dakikada Matthijs de Ligt ile 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, Tottenham mücadelesini yedek kulübesinde tamamladı.

MANU 10 KİŞİ TAMAMLADI

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. Manchester United'ın oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı Ruben Amorim'in ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Premier Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle yükselişe geçen Manchester United, Tottenham beraberliğiyle arka arkaya ikinci beraberliğini yaşadı. Tottenham'ın galibiyet hasreti iki maça yükseldi.

Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi.

Tottenham, milli aranın ardından derbide Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United, sahasında Everton'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.