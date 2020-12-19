Tottenham - Leicester maçı canlı olarak Tuttur.com'da

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leicester City sahne alıyor! Bu nefes kesecek karşılaşmaya Tuttur.com'da canlı oynayabilirsiniz! Ayrıca bonus fırsatı da seni bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham - Leicester maçı canlı olarak Tuttur.com'da
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18 Aralık 2020 18:01
İngiltere'de haftanın en önemli mücadelesinde Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Tuttur.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca ilk yatırımına 100 TL'ye kadar bonus sadece tuttur'da!


DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham'ın Leicester ile oynadığı iç sahadaki son 12 maçının 10 tanesi 2,5 Üst bitti.

- Tottenham, Leicester ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçın hepsinde minimum 3 gol attı.

- Leicester'ın ligde oynadığı son 8 lig maçının 7'sinde 2,5 Üst görüldü.

- Tottenham, son 3 iç saha maçının hem ilk yarısında, hem de ikinci yarısında kazanan taraf oldu.

- Leicester ligdeki son 6 deplasmanın maçının 5'ini kazandı.

- Tottenham evinde oynadığı son 3 lig maçında galibiyete ulaştı.

- Tottenham, Leicester ile evinde oynadığı son 3 maçta galibiyete ulaştı.

- Tottenham iç sahadaki son 4 maçında minimum 2 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Lucas, Ndombele, Son; Kane

Leicester City: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Castagne, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison, Barnes; Vardy

Not: Sakatlığı süren milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün maçta oynaması beklenmiyor. Cengiz Ünder'in ise maça yedek kulübesinde başlayacağı tahmin ediliyor.

EKSİKLER

Tottenham: Erik Lamela, Japhet Tanganga

Leicester City: Çağlar Söyüncü, Timothy Castagne, Ricardo Pereira, Daniel Amartey

MAÇIN İDDDAA YORUMU

BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Hafta içi Tottenham, Liverpool'a kaybetti. Leicester City ise evinde Everton'a teslim oldu. Liverpool mağlubiyeti özellikle Jose Mourinho'yu fazlasıyla sinirlendirdi ve deneyimli teknik adam, zirvede havalarını kaybetmemek için kazanmak zorunda olduklarını iyi biliyor. Brendan Rodgers'lı Leicester ise Temmuz ayında 3-0 kaybettiği Tottenham'ı bu kez yenmek ve rakibinin 2 puan önüne geçmek istiyor. Fakat Leicester her ne kadar üst sıralarda olursa olsun, bu sene tam havalarını yakaladıklarını söylenemez. Tottenham bu maçı kazanarak yeni bir seri başlangıcı için ilk adımı atacaktır. Alternatif önerim ise 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.



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