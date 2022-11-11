Tottenham, Kim Min Jae ile ilgileniyor

Tottenham'ın, Napoli forması giyen Kim Min Jae ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Kim Min Jae ile ilgileniyor
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11 Kasım 2022 17:30
Napoli forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Kim Min Jae'nin adı şimdiden transfer söylentilerine karıştı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, sözleşmesinde gelecek yazdan itibaren 45 milyon euro'luk bir fesih maddesi devreye girecek Güney Koreli stoper ile Tottenham'ın ilgilendiği aktarıldı.

Napoli'nin de, 25 yaşındaki futbolcusuna olan transfer ilgisinin farkında olduğu ve sözleşmesini uzatarak, fesih maddesini de kaldırmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olmasının ardından İtalyan ekibinde 19 maçta sahaya çıkan Kim Min Jae, savunmadaki başarısının yanı sıra takımına 2 gollük skor katkısı da sağladı.

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