Tottenham, Ivan Perisic'i açıkladı

Tottenham, Hırvat yıldız Ivan Perisic'i iki yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
Abone Ol
Tottenham, Ivan Perisic'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2022 17:38
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Londra ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'dan yapılan duyuruda, Hırvat futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı ve Perisic'in 1 Temmuz itibariyle takıma katılacağı açıklandı.

Perisic için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Tottenham, 33 yaşındaki futbolcuya ise haftalık 210 bin euro maaş verecek.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ