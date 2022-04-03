Tottenham'dan Newcastle'a farklı tarife!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Newcastle United'ı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan Newcastle'a farklı tarife!
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03 Nisan 2022 20:25
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ben Davies, 48. dakikada Matt Doherty, 54. dakikada Heung-Min Son, 63. dakikada Emerson ve 83. dakikada Steven Bergwijn kaydetti. Newcatle'ın tek golü 39. dakikada Fabian Schar attı.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 54'e çıkardı. Newcastle ise 31 puanda kadlı.

Ligin 32. haftasında Tottenham, Aston Villa deplasmanına gidecek. Newcastle ise Wolverhampton'u ağırlayacak.

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