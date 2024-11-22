Tottenham'dan Heung-min Son kararı!

Tottenham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Heung-min Son'un kontratındaki maddeyi devreye sokacak. İngiliz ekibi, Galatasaray'ın da istediği oyuncunun takımda kalacağına emin. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tottenham'dan Heung-min Son kararı!
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22 Kasım 2024 20:54
Tottenham, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Heung-min Son için kararını verdi.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Heung-min Son'un sezon sonunda takımdan ayrılmayacağına emin.

OPSİYONU DEVREYE SOKACAK

Haberde Tottenham'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokacak.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Heung-min Son'un da İngiliz devinde kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray ile birlikte birçok önemli takım, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Tottenham formasıyla toplam 419 maça çıkan Güney Koreli futbolcu, 165 gol ve 87 asistlik performans sergiledi.

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