Tottenham'dan FA Cup'a sürpriz veda

İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) takımlarından Sheffield United, Premier Lig ekibi Tottenham'ı eleyerek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale çıktı.



Brighton, Blackburn Rovers, Fulham ve Manchester City'den sonra turnuvanın diğer çeyrek finalistleri de belli oldu.



Sheffield United, konuk ettiği Tottenham'ı 79. dakikada Ndiaye'nin attığı golle 1-0 yenerek tur atladı.



İngiltere 4. Ligi'nde mücadele eden Grimsby Town da Premier Lig kulübü Southampton'ı 2-1'lik skorla turnuvanın dışına itti.



Diğer eşleşmede ise Fleetwood Town'ı 1-0 mağlup eden Burnley, adını son 8 takım arasına yazdırdı.





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