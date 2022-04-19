Torrent: 'Morutan, tek başına yemek yiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor maçının ardından Olimpiu Morutan hakkında flaş açıklamalar yaptı.



MORUTAN VE BARIŞ ALPER YANITI



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadroya alınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Torrent, "Morutan'ı özellikle sormayı anlamıyorum. Sürekli olmayan oyuncular üzerine sorular geliyor. Gördünüz Dinamo Kiev maçını. Ben sahada gördüğüm şeylerle, antrenmanda gördüğüm şeylerle her gün yaşıyorum. Morutan da Barış da inanılmaz antrenman çıkarıyorlar. Kaan da öyle. Benim antrenmanlarda hiçbir şikayetim yok. Ama ben orada kokusunu alıyorum, formdalar mı, değiller mi? Dinamo Kiev maçında da, antrenmanda da. Zaten söyledim, her maçta 5 oyuncuyu dışarıda bırakmak zorundayım, kolay değil. Hepsi hak ediyor oynamayı. Ne taktik olarak ne başka şekilde ben onları ikna edebilirim, hepsi oynamak isteyecek tabii ki. Barış veya Morutan oynadı diyelim. İlk 11'de de oynadılar, özellikle Morutan. O noktadan sonra tekrardan yine Emre oynamadı diye sorulmuyor mesela." dedi.



"MORUTAN YALNIZ BAŞINA..."



Açıklamalarına devam eden Torrent, "Morutan geçen gün Florya'da yalnız başına yemek yiyordu, onunla iletişim zor olabiliyor. Sadece Rumence konuşabiliyor, bazen tercümanı yanında olmuyor. Profesyonel olmanın yanında çok da iyi bir çocuk olduğu için herkes ona yardımcı olmak istiyor. Çok absürt şeyler duydum, Morutan'ı yalnız bırakıyormuşuz, onunla ilgilenmiyormuşuz gibi. Bunların hepsine cevap verdim, benim hiç kimseyle bir problemim yok. Özellikle genç oyuncuların. Ne kadar zorluk çekiyorlarsa o kadar yanlarındayız" açıklamasını yaptı.





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