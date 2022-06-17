Torrent: 'Beni hiç kimse aramıyor'

Galatasaray'da teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor.



Sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan Domenec Torrent yeni yönetimden haber bekliyor.



Habertürk'ten Ayhan Şensoy'a konuşan İspanyol teknik adam, "Yeni yönetimden kimse beni aramadı. Ben göreve devam edecek gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım kısa sürede yeni yöneticilerle konuşma şansım olur" dedi.



İspanyol teknik adam tatil için dün ülkesine gitti. Torrent önümüzdeki hafta İstanbul'a döneceğini söyledi.



