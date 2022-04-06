Torrent 38.5 milyon TL'yi kaptı

Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Torrent 38.5 milyon TL'yi kaptı
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06 Nisan 2022 12:05
Galatasaray'dan önce görev aldığı Flamengo'da gönderilen DEomenec Torrent'in Brezilya ekibinden 12 milyon Brezilya doları (38.5 milyon TL) tazminat aldığı iddia edildi.

2020 yılının temmuz ayında Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Flamengo'ya giden Domenec Torrent, 9 Kasım 2020'de takımdan gönderilmişti. Serie A'da 23 maça çıkan Torrent, Flamengo ile 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Brezilya basını, Flamengo'nun geçtiğimiz günlerde Torrent'e 12 milyon Brezilya doları (38.5 milyonTL) tazminat ödemek zorunda kaldığını iddia etti.

13 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim sonrası İspanyol teknik adamla yolların ayrılması güçlü bir ihtimal. Domenec, olası bir ayrılık sonrası kısa sürecek Türkiye kariyerinde de bir tazminat hakkı daha kazanmış olacak. 59 yaşındaki hoca Galatasaray'ın başında çıktığı 13 resmi maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.





 

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