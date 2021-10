Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden ilk Türk sporcu olup adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.



Şampiyonanın son yarışı olan 21 Kasım'daki Endonezya ayağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmesi durumunda Toprak Razgatlıoğlu, 17 Ekim'de Arjantin'de koşulacak yarışlarda ikincilikler bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Arjantin yarışları için hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, Portekiz'deki ilk yarışta birincilik elde ettiğini, ikinci yarışta ise motosikletin ön çamurluğunun kopması nedeniyle düştüğünü, yarışın içinde birincilik mücadelesi verirken yarış dışı kaldığını, bu nedenle en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 24'e düştüğünü söyledi.



Önünde Arjantin ve Endonezya yarışlarının olduğunu ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Fakat Endonezya'da yarışların olup olmayacağı henüz belli değil. Kovid-19 nedeniyle iptal edilebilir, yarışçıların çoğu da gitmek istemiyor. Şampiyonada 3 haftadır lider durumdayız. Arjantin'de de birincilik savaşı vereceğiz. Her yıl hedefimiz dünya şampiyonluğu diyorduk, bu sene çok yaklaştık. Arjantin, son yarışımız olabilir. Arjantin'deki yarışlar son olursa burada alacağımız ikincilikler bile bizi şampiyon yapar." diye konuştu.



"Dünya şampiyonluğunu babama armağan edeceğim"



Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan tek Türk sporcu olduğunu hatırlatan Toprak Razgatlıoğlu, her yarıştan sonra Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.



Şampiyonluğa çok yakın olduğunu dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Eğer bir aksilik olmazsa bir Türk sporcu ilk defa 'superbike'ta dünya şampiyonluğunu almış olacak. Sadece yarışmaya odaklanıyorum. Birinci olmak için savaşacağım. Dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye dönmek, büyük hayalim. Şampiyon olursam 'Bu babam için' diyeceğim. Babam benim için varını yoğunu yatırdı. Bu noktalara geldik, vefat ettiği için bunları göremiyor. Canlı şahit olamadı, yaşayamadı. Yaptığımız şeyleri inşallah görüyordur. Bu dünya şampiyonluğunu ona armağan edeceğim. Benim için çok özel olacak. Kaskımda kendisinin motosikletli fotoğrafını her zaman taşıyorum. Nasibimizde varsa dünya şampiyonluğunu istiyoruz. İnşallah olur, kameralar önünde 'Bu babam için.' demeyi çok istiyorum."