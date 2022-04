Toprak Razgatlıoğlu'ndan beklentiler yüksek!

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünya motosiklet camiasının gözünün Toprak Razgatlıoğlu'nda olduğunu, milli sporcudan bu sene de şampiyonluk beklediklerini belirtti.



Başkan Uçar, geçen yıl Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan ve Türk motosiklet tarihine geçen Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni sezon öncesi hazırlıklarını değerlendirdi.



Ay-yıldızlı motosikletçinin Türkiye'yi bu sezon da Dünya Superbike Şampiyonası'nda temsil edeceğini hatırlatan Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun milli bir kahraman ve gurur tablosu olduğunu belirtti.



Uçar, şampiyonanın 8-10 Nisan'da İspanya yarışlarıyla başlayacağını, 13 ayaktan oluşan sezonun kasımda Avustralya yarışlarıyla tamamlanacağını anımsatarak, "Bu 13 etaptan kazanacağı puanlarla Toprak'tan yine dünya şampiyonluğu bekliyoruz, zaten dünya motosiklet sporlarının gözü üzerinde, çok büyük bir beklenti var. Türk sporunun, Türk gençliğinin beklentisi var. Tabii ki federasyonumuzun ve onun ustası, hocası, ağabeyi milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun da beklentisi var. İnşallah Toprak, geçen sene olduğu gibi bu beklentileri, bizi şampiyonlukla mutlu etmek suretiyle yerine getirecek." diye konuştu.



Organizasyondaki gelenek vesilesiyle bu yıl Toprak'ın "1" numara ile yarışacağını hatırlatan Uçar, "Yıllarca üst üste dünya şampiyonluğu yaşamış Jonathan Rea, bu sene de en sıkı rakibi olacak. Geçtiğimiz hafta Barselona'da yapılan testlerde Toprak hem sportif performansıyla hem göz dolduran şovlarıyla kendisini ve rakipleriyle farkını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.



Uçar, milli motosikletçilerin daha iyi şartlarda, daha güvenli yarışabilmesi ve yarıştığı organizasyonlarda da en iyi performansı sergileyebilmesi için federasyon olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.



"En önemli şansı, 4 yaşından bu yana motosikletin üzerinde olması"



Barselona'da sezon öncesi yapılan testlerde Toprak'ın en hızlı turu atmasının bu sene de dünya şampiyonluğunun sinyali anlamına geldiğine işaret eden Uçar, şunları kaydetti:



"Geçen sezon öncesindeki ve bu sezon öncesindeki kamp programlarını takip ettik ve organize ettik. Bir defa Toprak'ın en önemli şansı, 4 yaşından bu yana motosikletin üzerinde olması. Rahmetli babasıyla beraber yarış organizasyonlarını yakinen tanıyor olması ve 10 yaşından itibaren de Türkiye'de şampiyonlukları bulunuyor olması. Zaten Türkiye şampiyonalarına sığmayan bir performans sergilemeye başladığında federasyon olarak onu uluslararası organizasyonlara dahil ettik. Almanya Şampiyonası'nda önce kendini ispat etti ve ardından da zaten dünyanın en önemli takımlarından birine seçilmiş oldu"



Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nda 5 yaşından bu yana yarışan bir sporcu performansı görüldüğünü aktararak, "Yaptığı performansla artık rakipleri de bunu itiraf etmek zorunda kalıyor. İnşallah Dünya Şampiyonası'nın en önemli adayı." ifadelerini kullandı.



Sporun sadece şampiyonluk olmadığını, aynı zamanda doğru bir kişilik gerektirdiğini belirten Uçar, "Türk sporunun en güzel fotoğrafını sergiliyor, her birinciliğinden veya her derece yaptıktan sonra şerefli bayrağımızla tur atıyor olması ve onu tüm gençliğe de tüm dünyaya da gösteriyor olması, İstiklal Marşı'mızı okutuyor olması... En önemlisi fair play çerçevesinde yarışan bir sporcu kimliğini ortaya koyuyor olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"MotoGP'yi konuşmayı erken buluyoruz"



Toprak'ın en önemli şanslarından birinin de her sabah dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile antrenmanlarını yapması olduğunu kaydeden Uçar, "Diğer milli motosikletçi kardeşleriyle beraber, Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya Akyazı'daki pistinde antrenmanlarını yapıyorlar. Orada 5 kez dünya şampiyonu olmuş bir abisiyle, ustasıyla antrenman yapıyor, geçiyor veya geçiliyor. Çünkü Toprak'ın "best time" yaptığı pistte, ağabeyi Kenan onlarca defa şampiyonluk yaşadı. Hangi virajda nasıl gitmesi, hangi hava şartlarında hangi lastiği kullanması, nerede frene basması ve nerede tam gaz ilerlemesi gerektiğini zaten biliyor, ama bir yandan da Kenan ağabeyinden bu doneleri aldığı için arkası sağlam bir şekilde şampiyonluğa yürüyor." şeklinde konuştu.



Toprak Razgatlıoğlu'na MotoGP'den gelen teklifler için de Uçar, "MotoGP'yi konuşmayı erken buluyoruz. Şimdi geçen sene dünya şampiyonluğunu tescil etti ve ülkemizi de çok güzel bir şekilde temsil etti. Artık Superbike'ta tıpkı en yakın rakibi Jonathan Rea'nın olduğu gibi 'Burada Toprak var, dikkatli olun' imajını yerleştirmesi gerekiyor. Toprak burada bir marka haline geldikten sonra MotoGP'yi de konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.



Bekir Yunus Uçar, MotoGP'ye daha farklı bir kamuoyu ve medya ilgisinin olduğunu belirterek, "Ama bizim için şampiyon olması önemli, çünkü Dünya Motosiklet Federasyonları Birliğinin ödül töreninde şampiyonlar podyuma çıkıyor." diye konuştu.





