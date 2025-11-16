16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak.

16 Kasım 2025 14:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine çıkacak
 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.

Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.

Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.

WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
