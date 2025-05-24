'Toprağın Kraliçesi' üst üste 4. zaferi için kortta

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) teklerdeki son şampiyonları İspanyol Carlos Alcaraz ve Polonyalı Iga Swiatek, ünvanlarını korumak için korta çıkacak.



Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvası arasında bulunan Roland Garros, bu yıl 25 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde 124. kez organize edilecek.



İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.







- Swiatek üst üste 4. zafer peşinde



Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki Iga Swiatek, Fransa Açık'ta art arda 4 olmak üzere 5. şampiyonluğu için mücadele verecek.



Bu yıl eski performansını aratsa da toprak korttaki başarısı sayesinde "Toprağın kraliçesi" lakabını alan Swiatek, daha önce 2020, 2022, 2023 ve 2024'te Fransa Açık şampiyonluğu yaşadı.



Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Fransa Açık'ın favorileri arasında yer alıyor.



Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir olmak üzere 3 grand slam şampiyonluğuna sahip Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk, kariyerindeki 4. büyük turnuva zaferi için korta çıkacak.



Swiatek ve Sabalenka'nın yanı sıra 2022 finalisti ABD'li Coco Gauff (2), geçen senenin finalisti İtalyan Jasmine Paolini (4), bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ABD'li Madison Keys (7) ile 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula (3) şampiyonluk için öne çıkıyor.







- Alcaraz ünvanını korumak istiyor



Tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta ünvanını korumak ve 5. grand slam zaferi için mücadele edecek.



Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir olmak üzere 3 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ise Fransa Açık'taki ilk zaferini hedefleyecek.



Fransa Açık'ta 3, kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan Sırp Novak Djokovic (6), ilerleyen yaşına rağmen turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.



Geçen yılın finalisti Alman Alexander Zverev (3), ABD'li Taylor Fritz (4) ve Norveçli Casper Ruud (7) gibi isimler de ön plana çıkıyor.







- Toplam ödül yüzde 5,3 arttı



2025 Fransa Açık'ta dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 5,3 artarak 56,3 milyon avroya (yaklaşık 2,5 milyar lira) yükseldi.



Geçen yıl 2,4 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2025'te 2,55 milyon avro (yaklaşık 111 milyon lira) alacak.







- Milli tenisçi Zeynep Sönmez ana tabloda



Kadınlar dünya sıralamasının 76. basamağındaki milli raket Zeynep Sönmez, üst üste ikinci kez Fransa Açık'ta yer alacak.



Zeynep Sönmez, geçen sene üç eleme turu geçerek dahil olduğu ana tabloya bu kez doğrudan katılacak.



Milli tenisçi, geçen yıl ilk turda ABD'li Emma Navarro'ya 2-0 yenilerek elenmişti.



Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a da ana tablodan katılan Zeynep, Avustralyalı Talia Gibson'a 2-1 mağlup olarak ilk turda havlu atmıştı.







- Turnuvanın tarihçesi



İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.



Uluslararası katılımcıların 1925'ten itibaren mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona, "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.



Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.



Yeni kort için "Stade Français"nin hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"nin eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.



İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'nin kapasitesi, 2019'da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225'e çıktı. 2020'de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.







- Toprak kortun farkı



Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.



Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.



Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Angelique Kerber gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.







- Fransa Açık'ın "en"leri



En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:







- Teklerde en fazla kazananlar



Erkekler:



Rafael Nadal (İspanya) - 14 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)



Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)







Kadınlar:



Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)



Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)







- Üst üste en fazla kazananlar



Erkekler:



Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez



Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08 ve 2017-20) - 4







Kadınlar:



*Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3







- Üst üste en fazla maç kazanan



Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)



Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)







- Son 10 yılın kazananları



Erkekler:



2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)



2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2017 - Rafael Nadal (İspanya)



2018 - Rafael Nadal (İspanya)



2019 - Rafael Nadal (İspanya)



2020 - Rafael Nadal (İspanya)



2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2022 - Rafael Nadal (İspanya)



2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2024 - Carlos Alcaraz (İspanya)







Kadınlar:



2015 - Serena Williams (ABD)



2016 - Garbine Muguruza (İspanya)



2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)



2018 - Simona Halep (Romanya)



2019 - Ashleigh Barty (Avustralya)



2020 - Iga Swiatek (Polonya)



2021 - Barbora Krejcikova (Çekya)



2022 - Iga Swiatek (Polonya)



2023 - Iga Swiatek (Polonya)



2024 - Iga Swiatek (Polonya)







- En genç kazanan



Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)



Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)







- En yaşlı kazanan



Erkekler: Novak Djokovic (Sırbistan) - 36 yaş 20 gün (2023), Rafael Nadal (İspanya) - 36 yaş, 2 gün (2022)



Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş, 9 ay (1958)







- Seribaşı olmadan kazanan



Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)



Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017), Iga Swiatek (Polonya) (2020), Barbora Krejcikova (Çekya) (2021)







NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.



