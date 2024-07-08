Toni Kroos: 'Göç nedeniyle Almanya artık 10 yıl önceki gibi değil'

Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın efsanevi futbolcularından Toni Kroos, Cumartesi günü kamu yayıncısı ZDF'nin 'Lanz & Precht' adlı podcast programında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'e transfer olduğu 2014 yılından bu yana İspanya'da yaşayan Kroos, EURO 2024 için geldiği ülkesinde, devam eden göçlerden ötürü Almanya'nın artık 10 yıl önceki Almanya olmadığını söyledi.



Kızının geç saatlerde dışarı çıkmasından endişe duyduğunu dile getiren eski futbolcu, İspanya'nın ülkesine kıyasla daha güvenli olduğunu, bu nedenle Şampiyonlar Ligi zaferiyle veda ettiği Real Madrid ile hiçbir ilişiği kalmasa da başkentte yaşamaya devam edeceğini belirtti.



Göç konusunu Almanya için "sorun" olarak değerlendiren Kroos, "yıllardır devam eden sığınmaların artık 'kontrolsüz' bir hal aldığını" vurguladı. Bazı mültecilerin "iyi bir kalbe sahip olduğunu kabul eden" futbol emektarı, "Onlar arasında 'İyi' veya 'Kötü' ayrımı yapılmadığı sürece Almanya'daki bölünmeler, fikir ayrılıkları daha da artacak," dedi.



Programın sunucularından Markus Lanz ise, Kroos'un görüşünü destekleyerek, "Mülteci sayısının her geçen gün" arttığını, bu konuya değinen insanların "Irkçı olarak suçlanamayacağını" söyledi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin 2022 yılına göre, ülke nüfusu 83.286.950 ve sisteme kayıtlı olanların yüzde 14,6'sını göçle ülkeye gelenler oluşturuyor. Alman vatandaşı olan göçmenler şiddet olaylarının yüzde 58.5'inden sorumlu tutuldu.



Son olarak 3 Haziran'da, Almanya'da radikal İslam karşıtı bir kampanya grubu olan Pax Europa tarafından düzenlenen mitinge katılan beş kişi saldırıda yaralanmıştı.



Yine sosyal medyaya da yansıyan bir videoda, defalarca bıçaklanan 29 yaşındaki bir polis memuru olan Rouven L. hayatını kaybetmişti.



Başbakan Olaf Scholz "korkunç saldırının" ardından polis memurunun ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi. Scholz, X'te yaptığı açıklamada, "Hepimizin güvenliğine olan bağlılığı en yüksek takdiri hak ediyor," dedi.



Futbola veda etti



Kariyerinin son maçına İspanya karşısında çıkan Kroos, 2-1'lik yenilgi ile sonlanan karşılaşmanın ardından emekliye ayrıldı.



17 yıllık profesyonel futbol kariyeri boyunca 754 maça çıkan Alman orta saha Toni Kroos, Bayer Leverkusen, Bayern Münih gibi Bundesliga ekipleriyle, dünyanın en fazla Şampiyonlar Ligi kupasına sahip La Liga kulübü Real Madrid'in formalarını giydi.



Kroos, kulüp kariyerinde 73 kez fileleri havalandırırken 166 asist yaptı. Alman Milli Takımı ile çıktığı 114 karşılaşmada da 17 kez gol sevinci yaşadı.



34 yaşında, sürpriz bir şekilde emekliye ayrılan eski futbolcu, 17 yıllık kariyerine 1 Dünya Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi Kupası, 6 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga, 3 Bundesliga gibi başarılar sığdırmış, 2018'de, Almanya'da 'Yılın Futbolcusu' olarak seçilmişti.





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