Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, transfer açıklamasında bulundu.
Kafkas, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin istediği bir transfer olduğunu söyledi. Tolunay Kafkas, "İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim. Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum." dedi.
İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.
DIEGO ROSSİ KİMDİR?
Penarol altyapısında yetişen Diego Rossi, Los Angeles FC kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Kafkas, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin istediği bir transfer olduğunu söyledi. Tolunay Kafkas, "İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim. Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum." dedi.
İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.
DIEGO ROSSİ KİMDİR?
Penarol altyapısında yetişen Diego Rossi, Los Angeles FC kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.