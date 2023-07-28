Tolunay Kafkas: "Diego Rossi'yi isterim"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin transferini istediğini söyledi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tolunay Kafkas: 'Diego Rossi'yi isterim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 19:53
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 20:53
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, transfer açıklamasında bulundu.

Kafkas, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin istediği bir transfer olduğunu söyledi. Tolunay Kafkas, "İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim. Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum." dedi.

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.

DIEGO ROSSİ KİMDİR?

Penarol altyapısında yetişen Diego Rossi, Los Angeles FC kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery