Tolgay Arslan: 'Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe'

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takıma imza attıktan sonra "Türkiye'nin en büyük takımına geldim" açıklaması yaptı.Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini belirterek, "Herkese çok teşekkür ederim. Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Bu ailenin bir parçası olduğumu için mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı önceden vermiştim ve bu kararımın arkasında durdum. Başkanım ve hocam da beni kırmadı, dik durum ve bu aileye geldim. Ailem de çok mutlu. Güzel günler yaşayacağız." dedi.Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Tolgay Arslan, "Bu statta taraftara kendim şahit oldum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama kararımı vermiştim. Menajerim, Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi ve ben de ışık yanmıştı. Bu kararı çok çabuk verdim." diye konuştu.Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Tolgay Arslan, "Taraftara şöyle seslenmek istiyorum, pas hatası yapacağım, kötü maç çıkaracağım ama bu forma için savaşacağım. Hep beraber güzel anlar yaşayacağız." açıklamasını yaptı.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana aklından Fenerbahçe olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni almazdı. ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum. Formayı giydim ve sanki göz yaşlarım akacak gibi, çok mutluyum. Yeni Malatyaspor maçını da izledim, 32 bin kişi geldi ve bu normal bir şey değil. Bu taraftar daha iyisini hak ediyor. Savaşacağız, savaşan bir oyuncu geldi." dedi.Tolgay Arslan, "Hedefim, futbolu Fenerbahçe'de bırakmak. Benim için kupa önemli. Bu kulübe kupalar yakışır. Elimden geleni yapacağım ve futbola da burada nokta koyacağım. Sonra da sıra oğlumda olacak. 6-8 numara olarak oynuyorum. Hem ofans hem de defans yapabilirim." diyerek sözlerini noktaladı.Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki de Tolgay Arslan'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını söylerken, "Yerli oyuncular tutku ve arzuyla Fenerbahçe'ye gelmek istiyor, bu çok önemli. Fenerbahçe'nin omurgası Türkler'den oluşmalı. Bu yüzden milli oyuncuların bizi istemesi çok önemli. Türk ortamını Fenerbahçe'ye geri getireceğiz. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor, ortam her gün güzelleşiyor. Tolgay bizi çok istedi, biz de onu çok istedik. Taraftarların içi rahat olsun, kötü başladık ama iyi bitireceğiz. Daha da önemlisi, gelecek sezon çok iyi olacağız. Bunun fitilini yaktık, iyi bir takım kuruluyor." açıklamasını yaptı.