Tolgay Arslan attı, Udinese 4'ledi

İtalya Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Udinese, Tolgay Arslan'ın da gol attığı maçta Benevento'yu mağlup etti

Haber; Sporx.com
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Tolgay Arslan attı, Udinese 4'ledi
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25 Nisan 2021 15:30
İtalya Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Filippo Inzaghi'nin takımı Benevento ile Luca Gotti'nin çalıştırdığı Udinese kozlarını paylaştı.

Ciro Vigorito'da oynanan karşılaşmada konuk takım Udinese, 4-2'lik skorla kazandı. 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Nahuel Molina, 31'de Tolgay Arslan, 49'da Stryger Larsen ile 73'te Jayden Jezairo Braaf kaydetti. Benevento'nun golleri 34. dakikada penaltıdan Benito Viola ile 83'te Lapadula'dan geldi.

Mücadelede 56 dakika oyunda kalan Tolgay Arslan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Benevento, 31 puanda kalırken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Udinese ise son 7 haftada ikinci kez galip geldi ve 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Benevento, Milan deplasmanına gidecek. Udinese sahasında Juventus'u ağırlayacak

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