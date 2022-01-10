TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis McIntyre'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, Türk Telekom'dan ayrılan 1,88 metre boyunda ve 28 yaşındaki oyuncu Tyler Ennis'i transfer etti.



Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Tyler Ennis, TOFAŞ'ta 3 numaralı formayı giyecek.



2014 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından 1. tur 18. sıradan seçilen ve kariyerinde toplam 186 NBA maçında forma giyen Tyler Ennis, ilk Avrupa deneyimini 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Beko'ya transfer olarak yaşadı. Tyler Ennis, Kanada Milli Takımı'nda da oynadı.





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