Tofaş deplasmanda farklı kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta erteleme maçına çıkan Tofaş, deplasmanda Dijon'u 90-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tofaş deplasmanda farklı kazandı
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13 Ocak 2021 04:56
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.

Dijon kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-10 üstün tamamlayan TOFAŞ, devreyi de 53-31 önde bitirdi. Müsabakada üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-42 galip tamamladığı müsabakada rakibini 90-61 mağlup etti.

TOFAŞ'ın 5. maçta 3. galibiyetine ulaştığı grupta JDA Dijon 2. yenilgisini aldı.  



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