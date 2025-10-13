Tire FK'nın çıkışı sürüyor

3'üncü Lig'de geçen yıl ilk sezonunda Play-Off oynayan Tire 2021 FK bu sezon da yeni yönetimiyle çıkışına kaldığı yerden devam ediyor.
Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Didim'de oynanan Nazillispor sınavında 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 12 yaptı.
İzmir ekibi Play-Off hattıyla puan puana gelmeyi başardı. Tire FK grupta cumartesi günü evinde düşme potasındaki Altay'ı konuk edecek.
