13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Tire FK'nın çıkışı sürüyor

3'üncü Lig'de geçen yıl ilk sezonunda Play-Off oynayan Tire 2021 FK bu sezon da yeni yönetimiyle çıkışına kaldığı yerden devam ediyor.

calendar 13 Ekim 2025 13:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire FK'nın çıkışı sürüyor
3'üncü Lig'de geçen yıl ilk sezonunda Play-Off oynayan Tire 2021 FK bu sezon da yeni yönetimiyle çıkışına kaldığı yerden devam ediyor.

Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Didim'de oynanan Nazillispor sınavında 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 12 yaptı.

İzmir ekibi Play-Off hattıyla puan puana gelmeyi başardı. Tire FK grupta cumartesi günü evinde düşme potasındaki Altay'ı konuk edecek.

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
