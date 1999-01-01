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Timberwolves ve GM Scott Layden, yolları ayırdı

The Athletic'ten Jon Krawczynski, Minnesota Timberwolves ve genel menajer Scott Layden'ın yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Jon Krawczynski, Minnesota Timberwolves ve genel menajer Scott Layden'ın yollarını ayırdığını açıkladı.

Layden, 2019'da basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas'ın işe alınması sonrası organizasyonda kalmaya devam etmişti.

Layden takıma 2016 yılında eski başkan ve başantrenör Tom Thibodeau ile katılmıştı ve daha öncesinde, 1999-2003 yılları arasında New York Knicks'in genel menajeri olarak görev yapmıştı.

Krawczynski'ye göre Layden, Wolves'un geçen ayki Draft'ta Anthony Edwards'ı 1 numaradan seçmesinde önemli bir rol oynamıştı.


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