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Tijana Boskovic VakıfBank'ta

VakıfBank, dünyanın sayılı pasör çaprazlarından biri olarak kabul edilen Tijana Boskovic'i kadrosuna kattı. Uzun yıllardır Sultanlar Ligi'nde oynayan başarılı oyuncu yeni sezon itibarıyla sarı-siyahlı formayı terletecek.

calendar 27 Mayıs 2025 11:42
Haber: Basın Bülteni
Tijana Boskovic VakıfBank'ta
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Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, dünya voleybolunun önemli oyuncularından Tijana Boskovic'i transfer etti.

2015-2016 sezonundan bu yana Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Boskovic, yeni sezon itibarıyla sarı-siyahlı formayı terletecek.

8 Mart 1997'de dünyaya gelen Sırp pasör çaprazı, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. ZOK Hercegovac altyapısında başlayan voleybol yolculuğunda ardından ZOK Partizan Vizura forması giydi. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen Boskovic, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası, 2022 Dünya Şampiyonası organizasyonlarının da en değerli oyuncusu oldu.

2017, 2018 ve 2019'da CEV'de yılın kadın voleybolcusu seçilen başarılı oyuncu, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nde en iyi pasör çaprazı seçildi. Boskovic ayrıca 2018 ile 2019'da Sırbistan'da yılın kadın sporcusu oldu.

Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıktı

Sırbistan Milli Takımı ile birçok başarı elde eden Boskovic; 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2022 Dünya Şampiyonası, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıkan Sırp oyuncu, 2016 Rio'da gümüş madalya alırken, 2020 Tokyo'da da bronz madalyanın sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda Sırbistan şampiyonu olan Boskovic, 2013 ve 2014'te Sırbistan Süper Kupa'yı kazandı.

Boskovic; 2016 FIVB Dünya Kulüpler, 2018 CEV Kupası, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2022 CEV Kupası şampiyonlukları da yaşadı.


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