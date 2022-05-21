Belgrad'da düzenlenen ve Anadolu Efes'in şampiyon olduğu 2022 THY EuroLeague Final Four'da yapılan en iyi smaçları izliyoruz.
THY EuroLeague Final Four'un en iyi smaçları
Anadolu Efes'in şampiyon olduğu THY EuroLeague Final Four'da yapılan en iyi smaçları izliyoruz.
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21 Mayıs 2022 23:33
- 23:40 THY EuroLeague Final Four ve playofflarının en iyi anları
- 23:37 THY EuroLeague Final Four'un en iyi asistleri
- 23:35 Final Four'un MVP'si Micic
- 23:33 THY EuroLeague Final Four'un en iyi smaçları
- 23:28 Doğuş Balbay'dan kupa töreninde jest!
- 23:28 THY EuroLeague Final Four'un en iyi 3'lükleri
- 23:24 Rodrigue Beaubois: "Hayalini bile kuramazdım"
- 23:17 TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
- 23:17 Chris Singleton: "Şampiyonluk güzel"
- 23:12 Tekvandoda Gamze Gürdal'dan altın madalya!
- 23:10 James Anderson: "İnanmaktan hiç vazgeçmedik"
- 23:07 Spor Toto 1. Lig'de görünüm
- 23:05 Adrien Moerman: "Avrupa'yı domine ediyoruz"
- 23:01 Hentbolda şampiyon Kastamonu kupasını aldı!
- 22:56 Vasilije Micic: "Tarif edecek kelime yok, tarih yazdık"
- 22:51 Shane Larkin'den şampiyonluk sözleri: "Tarih yazdık"
- 22:50 Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!
- 22:49 Ergin Ataman'dan Türkiye'ye mesaj; "Eylül'de de şampiyonuz"
- 22:48 Beşiktaş'ta Larin'e ıslıklı veda
- 22:46 Beşiktaş'ta Ismael iç sahada 5 puan topladı
- 22:43 Alper Yılmaz: "Anadolu Efes'e ve Türkiye'ye armağan olsun"
- 22:40 Hidayet Türkoğlu: "Herkesi ne kadar kutlasak azdır"
- 22:38 Bryant Dunston: "Hiç kolay değildi"
- 22:38 İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakçı açıklaması
- 22:34 Elijah Bryant: "Hoca bize güzel ve büyük enerji verdi"
- 22:28 Anadolu Efes kazandı, kupa sayısı 12 oldu
- 22:23 Ergin Ataman, tarihe geçti
- 22:21 Önder Özen'den Beşiktaş değerlendirmesi
- 22:19 Metin Tekin'den Beşiktaş değerlendirmesi
- 22:18 Ergin Ataman'dan Avrupa'da 5. şampiyonluk
- 22:14 Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım
- 22:10 Pablo Laso: "Anadolu Efes'i tebrik ederim, bu kadar"
- 22:10 Anadolu Efes'ten Avrupa'da 3. kupa
- 22:07 ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
- 22:06 Önder Özen'den Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 22:06 İlhan Palut'tan Avrupa ve transfer sözleri!
- 22:04 Vasilije Micic: "Kelimelerim bitti"
- 22:02 Tibor Pleiss: "Üst üste iki! İnanılmaz!"
- 21:58 Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!
- 21:57 Ergin Ataman dünyaya Türkçe seslendi; "Şampiyon"
- 21:47 Montero: "Beşiktaş, bunları hak etmiyor"
- 21:38 Valerien Ismael'den transfer için açıklama
- 21:32 Kenan Karaman: "Hoca bize tembih etti"
- 21:31 İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti!
- 21:30 Cihat Arslan: "Kendi futbolcumu suçluyorum!"
- 21:26 Güven Yalçın: "Seneye şampiyonluk için oynayacağız"
- 21:12 İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- 21:11 Domagoj Vida, Beşiktaş'a veda etti
- 21:07 Kocaelispor, galibiyetle veda etti
- 21:04 Bursaspor'a son hafta tek gol yetti
- 20:59 Konyaspor'a Beşiktaş'tan 90+1 sürprizi!
- 20:59 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı!
- 20:35 Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- 20:34 Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci
- 19:51 Mecnun Otyakmaz: "Gençlerimizi görme fırsatı oldu"
- 19:45 Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak"
- 19:31 Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi son maça yedek çıktı
- 19:29 Valerien Ismael'den 3 değişiklik
- 19:22 Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a veda
- 19:20 Berna Gözbaşı: "Kazanan Anadolu futbolu olacak"
AVRUPA'DAN FUTBOL
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