THY Euroleague'de çift maç haftası başlıyor!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. hafta maçlarını kapsayan çift maç haftası 25 Mart Salı günü oynanacak mücadelelerle başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31 ve 32. hafta maçları 25 Mart'ta başlayıp 28 Mart Cuma günü tamamlanacak.



Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes iki maçını da İstanbul'da oynayacak.



Sarı-lacivertliler 25 Mart Salı günü Paris Basketbol'u, 28 Mart Cuma ise Baskonia'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise ilk maçında 26 Mart Çarşamba günü Baskonia'yı ağırlayacak, ikinci maçında 28 Mart Cuma günü Maccabi Playtika ile Letonya'da karşılaşacak.



Fenerbahçe Beko ligde 2, Anadolu Efes ise 9. sırada bulunuyor.



- Program



THY Euroleague 31 ve 32. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



31. Hafta:



25 Mart Salı:



20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa)



21.00 Monaco (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)



22.30 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.45 Partizan (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya)



22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)



26 Mart Çarşamba:



20.30 Anadolu Efes-Baskonia (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



32. hafta:



27 Mart Perşembe:



22.00 LDLC Asvel (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa)



22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)



28 Mart Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail)



20.45 Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)



