THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Sasha Vezenkov

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında 26 verimlilik puanına ulaşan Vezenkov, haftanın MVP'si oldu.



Kariyerinde 4. kez bu unvanı kazanan 26 yaşındaki oyuncu, 94-80 galip geldikleri ASVEL deplasmanında 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.





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