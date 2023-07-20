Oklahoma City Thunder'ın, bu yaz kadrosuna kattığı tecrübeli forvet Rudy Gay'i serbest bıraktığı bildirildi.



Utah Jazz, Temmuz ayı başlarında yapılan John Collins takasında Gay'i Atlanta Hawks'a göndermiş ve tecrübeli oyuncu birkaç gün sonrasında Patty Mills'ın Atlanta'ya takas edildiği anlaşmada Oklahoma City'nin yolunu tutmuştu.



Gay, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Jazz formaları giydiği kariyerinde 15.8 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarına sahip.



